Женщине грозит до 5 лет лишения свободы.

В Виннице полиция расследует факт совершения развратных действий относительно малолетнего ребенка.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Винницкой области.

В полицию поступила информация о возможном совершении в 2018-2019 годах развратных действий учительницей одной из школ города в отношении малолетнего ученика.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 156 Уголовного кодекса Украины (развращение несовершеннолетних).

Читайте такжеВ Сумской области отец убил трехлетнего сына (фото)В рамках открытого уголовного производства правоохранители выясняют обстоятельства возможного совершения неправомерных действий в отношении малолетнего ребенка.

За совершение такого преступления предусмотрено до 5 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Киеве 32-летний мужчина напоил и развращал 12-летнюю девочку. За содеянное ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Также в столице задержали мужчину, которого подозревают в изнасиловании и разбойном нападении на женщину, с которой он познакомился в интернете.

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Автор: Людмила Жерновская