Жестоко избитый мужчина отказался от претензий, стороны уладили конфликт мирно.

В Виннице водитель припарковал свой автомобиль прямо на газоне, а когда прохожий сделал ему замечание – избил того и разбил ему телефон.

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Видео инцидента опубликовано в Facebook-сообществе «ЗупиниЛося». На кадрах можно видеть, что автохам избивает мужчину, а тот даже не пытается бежать или сопротивляться. Когда прохожий попытался достать телефон, то нападающий выбил его из рук.

Водитель, как видно, продолжал наносить удары руками и ногами, даже когда жертва повернулась к нему спиной. В публикации утверждается, что у нападавшего в руках был нож.

Однако история получила неожиданное продолжение – хотя на место вызвали полицию, жестоко избитый мужчина отказался от претензий. В соцсети появилось видео, на котором обидчик и жертва говорят, что конфликт исчерпан. Нападавший также заявил, что у него в руках был не нож, а ключи.

Избитый мужчина даже пошутил, что это была «тренировка», с чем нападавший радостно согласился. На совместном фото они пожали друг другу руки. Кроме того, обидчик оплатил жертве ремонт разбитого телефона.

Инцидент спровоцировал бурное обсуждение в соцсетях. Пользователей поражает как хамство и агрессия водителя, так и позиция прохожего, который позволил нападавшему избежать ответственности.

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Автор: Дмитрий Захаров