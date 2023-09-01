Для сбора разведданных о местах базирования украинских защитников фигурант пытался "втемную" использовать своих знакомых из фронтовых районов области.

Контрразведка Службы безопасности задержала еще одного участника агентурной сети ФСБ, которая на 9 мая этого года готовила покушение на командование Сил обороны в Запорожской области.

Как сообщил пресс-центр СБУ, накануне этого дня задержали двух организаторов вражеской группы. Впоследствии был разоблачен их сообщник, который в собственной квартире под кроватью 6-летней дочери прятал оружие и боеприпасы.

Отмечается, что сейчас украинская спецслужба разыскала четвертого участника агентурной сети ФСБ с позывным "Фантом". После серии задержаний его приспешников он" залег на дно " и таким образом пытался избежать наказания.

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По данным следствия, фигурантом оказался житель областного центра, бывший военный, обладавший навыками стрельбы из снайперской винтовки бесшумной стрельбы "Винторез". Это оружие производят на территории РФ и используют прежде всего подразделения спецназа страны-агрессора.

По имеющимся данным, именно из такой винтовки "Фантом" должен был совершить покушение на командование боевых подразделений ВСУ, воюющих на передовой Южного фронта.

"После нейтрализации других участников агентурной группы на "Фантома" впоследствии снова вышел представитель ФСБ. Во время сеанса связи он поставил новую задачу своему агенту – скорректировать вражеский удар по фронтовым позициям ВСУ с применением российских огнеметных систем "Солнцепек". Для сбора разведданных о местах базирования украинских защитников фигурант пытался "втемную" использовать своих знакомых из фронтовых районов области. В результате многоэтапной спецоперации сотрудники Службы безопасности задержали российского агента и тем сам предотвратили вражеский удар по передовым подразделениям ВСУ. Во время обысков по месту жительства задержанного изъято более половины тысячи патронов различного калибра, в том числе патроны 308 win для стрельбы из снайперской винтовки", - говорится в сообщении.

На основании собранных доказательств фигуранту планируется сообщить о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Борьба с предателями в Украине

Как сообщал УНИАН, с начала полномасштабной войны СБУ разоблачила более 2000 предателей и более 300 кадровых агентов российских спецслужб.

Стоимость российской техники, которую уничтожили подразделения СБУ с начала войны – более одного миллиарда долларов, и при этом было поражено около 3000 целей.

Ранее СБУ задержала агентку российских спецслужб, которая корректировала воздушные удары РФ по освобожденному Херсону.

Также контрразведка Службы безопасности Украины задержала учительницу из Краматорска в связи со" сливом " российским оккупантам геолокаций подразделений Вооруженных сил Украины, контрнаступающих под Бахмутом.

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