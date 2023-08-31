СБУ проводит спецоперации высочайшего уровня сложности, которые фактически меняют ход войны.

Борьба с предателями и агентами РФ – один из главных приоритетов Службы безопасности, разоблачены тысячи таких преступников. Об этом сказал представитель Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко.

"С начала полномасштабной войны СБУ разоблачила более 2000 предателей и более 300 кадровых агентов российских спецслужб", – сообщил он в эфире телемарафона.

По его словам, очень важным является то, что СБУ задерживает топ-коллаборантов, в частности, Виктора Медведчука, директора "Мотор-Сич" Богуслаева. В то же время Дехтяренко отметил, что сегодня СБУ борется не только с внутренним врагом.

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"СБУ – это составляющая Сил безопасности и обороны, и наши сотрудники воюют на фронте, участвуют в контрнаступлении и делают все, чтобы приближать нашу победу", – сказал он.

При этом Дехтяренко подчеркнул, что стоимость российской техники, которую уничтожили подразделения СБУ с начала войны – более одного миллиарда долларов, и при этом было поражено около 3000 целей.

"СБУ проводит спецоперации самого высокого уровня сложности, которые фактически меняют ход войны. Это и остров Змеиный, и разрушение Крымского моста, которое дважды существенно усложняло логистику врага", – добавил спикер СБУ.

Разоблачение предателей: громкие истории

В октябре 2022 года в Запорожье Службой безопасности Украины был задержан президент компании "Мотор Сич", экс-нардеп Вячеслав Богуслаев. Позже оказалось, что у него есть российское гражданство с 2000 года, а также – индивидуальный налоговый номер страны-агрессора.

Ему было объявлено подозрение в коллаборационной деятельности и пособничестве государству-агрессору. Правоохранители установили, что Богуслаев продолжал поставлять двигатели и другие запчасти для российских ударных вертолетов во время полномасштабной войны.

11 мая 2021 года было подписано сообщение о подозрении депутатам от "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку в государственной измене и в покушении на разграбление национальных ресурсов во временно оккупированном Крыму.

Уже после начала полномасштабного вторжения, в апреле 2022 года сотрудники СБУ поймали нардепа и кума Путина Виктора Медведчука. На момент задержания тот был в форме Вооруженных сил Украины.

В 2022 году предателя Украины Медведчука обменяли на украинских военных – 200 защитников "Азовстали", среди которых были и командиры "Азова". В СБУ заявляли, что этот факт не повлияет на уголовное производство, которое уже было открыто против него.

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