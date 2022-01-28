Злоумышленник находится под стражей.

Служба безопасности Украины опубликовала доказательства планирования терактов в Одессе, которые хотел совершить российский агент.

Соответствующие материалы УСБУ в Одесской области обнародовало в Fаcebook.

Отмечается, что речь идет о злоумышленнике, о задержании которого сообщалось в январе. В подтверждение намерений мужчины опубликованы выдержки его общения с исполнителем заказов.

В частности, речь идет о памятнике Героям Небесной сотни, который расположен возле здания ОГА в Одессе. Памятный знак был облит красной краской, но заказчик высказывает недовольство на предмет того, что это получило не очень большой резонанс в СМИ. Также агент говорит о поджоге офисных помещений волонтерских организаций, помогающих военным в районе ООС.

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Кроме того, он обсуждает сотрудничество с российской разведкой и спрашивает о навыках исполнителя по стрельбе из гранатомета, которые могут понадобиться.

Также злоумышленник говорит о планировании серии терактов в Одесской области, в том числе на территории воинской части на улице Овидиопольская дорога, где нужно поджечь автомобили.

За "работу" предлагается, в зависимости от задания, от 400 долл. до 1 тыс. долл. (за поджог).

В настоящее время российский агент взят под стражу, ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса.

Как сообщал УНИАН, утром 15 декабря 2021 года в Малиновском районе Одессы на территории военной части загорелся грузовик. Инцидент произошел на ул. Овидиопольская дорога, на территории в/ч А2171.

10 января в прокуратуре Одесской области сообщили о задержании в Одессе агента спецслужб РФ по подозрению в совершении и подготовке терактов. Установлено, что с сентября прошлого года 47-летний гражданин Молдовы планировал и реализовал на территории Одесской области террористические акты. К этому он привлек знакомого – гражданина Украины. Для проверки навыков наемника и готовности его к "работе" иностранец поручил ему запачкать красной краской памятный знак "Героям Небесной сотни", который находится в Одессе в сквере возле областной государственной администрации. Тот выполнил задание, за что получил вознаграждение в размере 400 долл. Потом ему поручили поджечь три военных автомобиля, находившихся на территории одной из воинских частей в Одессе.