Ими оказались трое несовершеннолетних жителей области, а исполнители заказов, по данным спецслужбы, действовали в интересах РФ.

Служба безопасности Украины разоблачила трех злоумышленников, по заказу которых "минировали" учебные заведения, торговые центры и жилые дома в Черкасской области.

Как сообщает пресс-центр СБУ, ими оказались трое несовершеннолетних жителей области. В частности, двое студентов из Черкасс и один житель Смелы.

"Все они заказывали "услуги" по псеводминированию в закрытых Telegram-каналах, которые страна-агрессор использует как один из инструментов для искусственного распространения панических настроений в Украине. Среди прочих они писали и уже разоблаченному СБУ "минеру". Он, напомним, не только пользовался закрытыми чатами в Telegram, но и создал собственный канал, на котором принимал "заказы", - говорится в сообщении.

Разоблаченные злоумышленники признались в содеянном, пояснили, что "заминированиями" стремились сорвать учебный процесс и развлечься.

Во время обысков по местам жительства у них изъята компьютерная техника и мобильные телефоны, на которых есть доказательства противоправной деятельности, в частности переписка в Telegram-чате и заказы на минирование объектов.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности, совершенное повторно) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении о подозрении фигурантам.

Также проверяется причастность подростков к совершению других аналогичных преступлений на территории Украины.

Читайте такжеБольшинство сообщений о минировании в Украине приходят из России и ОРДЛО - МВДКак сообщал УНИАН, ранее работники Службы безопасности Украины задержали злоумышленника, который с помощью российских спецслужб сделал ложное сообщение о минировании Горного профессионального колледжа Криворожского национального университета.

Псевдоминером оказался студент этого колледжа. По информации СБУ, он заказал "минирование" у администратора одного из российских закрытых Telegram-чатов, которыми руководят спецслужбы РФ.

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