Жителя Сумщины в начале полномасштабного вторжения завербовала ФСБ РФ.

В Украине к 15 годам за решеткой приговорили российского агента, готовившего прорыв вражеских ДРГ на Сумщине.

Как сообщает Служба безопасности Украины, во время следственно-оперативных действий правоохранители получили неопровержимые доказательства вины еще одного российского агента, который осуществлял разведку приграничной территории Сумской области.

По данным СБУ, вместе с сообщником он собирал информацию о местах дислокации, количестве личного состава и имеющегося вооружения подразделений Сил обороны в регионе.

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Полученные разведданные оккупанты планировали использовать для подготовки прорыва государственной границы диверсионно-разведывательными группами РФ на северо-восточном направлении.

Отмечается, что оба российских агента были задержаны во время спецоперации контрразведки СБУ в августе.

"Сейчас по материалам СБУ одному из злоумышленников суд назначил наказание в виде 15 лет заключения", - говорится в сообщении.

Речь идет о местном жителе, которого в начале полномасштабного вторжения завербовала ФСБ РФ.

По данным СБУ, для сбора разведывательной информации к нему был "приставлен" еще один агент российской спецслужбы.

Вместе мужчины выходили на местность и осуществляли фото-, видеофиксацию украинских военных объектов, а полученные материалы передавали куратору из ФСБ в виде медиафайлов с привязкой к местности.

Во время общения между собой использовали строгие меры конспирации и закрытые каналы электронной связи.

При обысках по местам проживания злоумышленников правоохранители выявили компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами тайной переписки с агрессором.

"На основании собранных доказательств суд признал одного из российских агентов виновным по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в СБУ.

Уточняется, что в начале декабря другой предатель также был приговорен к 15 годам заключения.

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