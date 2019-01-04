Томос об автокефалии ПЦУ продемонстрируют в Софии Киевской на Рождество

Богослужение начнется 7 января в 10 часов утра.

На Рождество 7 января в Софийском соборе при участии президента Украины Петра Порошенко и митрополита Киевского и всея Украины Епифания состоится литургия, на которой продемонстрируют томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ).

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Об этом сообщается на странице митрополита Епифания в социальной сети Facebook.

«На праздник Рождества Христова в древней святыне украинского народа - святой Софии Киевской - предстоятель Православной церкви Украины Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Епифаний совершит Божественную литургию святого Василия Великого. Его Блаженству будут сослужить епископат и духовенство объединенной церкви», - говорится в сообщении.

Отмечается, что богослужение начнется 7 января в 10:00. В общей молитве запланировано участие президента Украины, председателя Верховной Рады Украины, народных депутатов Украины, членов Кабинета министров Украины, украинской интеллигенции, капелланов и волонтеров. «Знаковость и историчность этого богослужения заключаться в том, что в этот день украинский народ будет отмечать не только спасительное событие рождения в мир Богомладенца, но и возрождение и утверждение единой поместной Украинской православной церкви», - сказано в сообщении.

Так, отмечается, что во время литургии видимым знаком подтверждения церковной автокефалии и независимости будет томос - документ, который Вселенский патриарх Варфоломей 6 января передаст митрополиту Епифанию.

Вход в собор Святой Софии и на его территорию во время богослужения будет ограничен. Верующие смогут наблюдать за литургией с большого экрана на Софийской площади. «После литургии томос будет перенесен для всеобщего обозрения в трапезный храм Софии Киевской (Малая София), где каждый желающий сможет его увидеть в любой день с 8:00 до 18:00. Вход в трапезный храм Софии Киевской, где будет храниться томос, свободный», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной Православной церкви Украины, который 6 января 2019 года получит томос об автокефалии от Вселенского патриарха Варфоломея.