Одесситы публично в общественных местах призвали людей поддержать власти страны-агрессора.

В Одессе полицейские разоблачили еще двух пропагандистов "русского мира".

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, одесситы в возрасте 35-ти и 44-х лет публично в общественных местах призвали людей поддержать власти страны-агрессора, называли войну в Украине "освободительной операцией".

"Младший по возрасту мужчина называл Крым территорией Российской Федерации и восхвалял кремлевского диктатора, а старший – уверял, что после наступления в нашей стране "русского мира" улучшится уровень жизни", - говорится в сообщении.

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Злоумышленникам – жителям Малиновского и Суворовского районов города сообщили о подозрении в коллаборационизме (ч. 1 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины).

Коллаборанты и предатели в Одессе

В Одессе сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности двум мужчинам, которые проводили антиукраинскую пропаганду в магазинах. Мужчины в возрасте 34-х и 50-ти лет публично в местах массового скопления людей призвали поддержать власть и вооруженные силы Российской Федерации.

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