Злоумышленники пытались незаконно ввезти в Украину новые гаджеты. Сумма контрабанды составляла почти 2,8 млн гривен.

Во Львовской и Черновицкой областях на пунктах пропуска пограничники обнаружили незаконны четыре разные партии смартфонов IPhone 15, которые пытались ввезти в Украину без декларирования.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины в Telegram. В частности, пограничники обнаружили и сделали невозможным попытку незаконных ввозов новых моделей смартфонов IPhone 15 во Львовской и Черновицкой областях.

"Четырем попыткам ввоза незадекларированных IPhone 15 Pro Max на почти 2,8 млн гривен предотвратили пограничники в пунктах пропуска: "Рава-Русская", "Шегини" и "Порубное". Во всех случаях мужчины тайком пытались ввезти яблочные гаджеты в Украину, не задекларировав их", - говорится в сообщении.

Apple презентовала новые iPhone 15

Как сообщал УНИАН, Apple официально представила линейку iPhone 15 в середине сентября, а уже 22 сентября в мире состоялся старт продаж четырех новых моделей смартфонов от Apple - iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Главным изменением стал переход на кабель зарядки USB-C во всех моделях.

Одновременно с этим украинские ритейлеры открыли предзаказ на новые модели от Apple, из-за чего стали известны цены и дата начала продаж в Украине.

Новый iPhone 15 можно купить по таким ценам:

Версия на 128 GB от 42 499 грн;

версия на 256 GB от 47 499 грн;

версия на 512 GB от 57 499 грн.

Цены на iPhone 15 Plus стартуют от: версия на 128 GB - от 47 499 грн; версия на 256 GB - от 52 499 грн; версия на 512 GB - от 62 499 грн.

Более дорогая версия iPhone 15 Pro обойдется в такую сумму: версия на 128 GB - от 53 499 грн; версия на 256 GB - от 58 499 грн; версия на 512 GB - от 68 499 грн; версия на 1 ТБ - 78 499 грн.

Версия с расширенным объемом памяти iPhone 15 Pro Max в Украине стоит: версия на 256 GB - от 63 499 грн; версия на 512 GB - от 73 499 грн; версия на 1 ТБ - от 83 499 грн.

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