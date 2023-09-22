Забрать новое "яблоко" можно будет уже 29 сентября.

Сегодня, 22 сентября, в мире состоялся старт продаж четырех новых моделей смартфонов от Apple — iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Одновременно с этим украинские ритейлеры открыли предзаказ на новые модели от Apple, из-за чего стали известны цены и дата начала продаж в Украине.

Отмечается, что забрать новый iPhone 15 можно будет уже 29 сентября. В то же время некоторые магазины установили ограничения на продажу — не более одного смартфона в одни руки.

Цены на линейку iPhone 15 в Украине

Новый iPhone 15 можно купить по таким ценам:

Видео дня

- версия на 128 GB от 42 499 грн.

- версия на 256 GB от 47 499 грн.

- версия на 512 GB от 57 499 грн.

Цены на iPhone 15 Plus стартуют от:

- версия на 128 GB - от 47 499 грн.

- версия на 256 GB - от 52 499 грн.

- версия на 512 GB - от 62 499 грн.

Более дорогая версия iPhone 15 Pro обойдется в такую сумму:

- версия на 128 GB - от 53 499 грн.

- версия на 256 GB - от 58 499 грн.

- версия на 512 GB - от 68 499 грн.

- версия на 1 ТБ - 78 499 грн.

Версия с расширенным объемом памяти iPhone 15 Pro Max в Украине стоит:

- версия на 256 GB - от 63 499 грн.

- версия на 512 GB - от 73 499 грн.

- версия на 1 TБ - от 83 499 грн.

Цвета iPhone 15/15 Plus: черный, красный, зеленый, голубой, розовый и желтый.

Цвета iPhone 15 Pro/15 Pro Max: белый, черный, серебристый и синий.

Кроме того, в дополнение к смартфонам iPhone 15/15 Pro в Украине также появились новые версии умных часов Apple Watch Series 9 и Ultra 2.

Цены на Apple Watch Series 9 и Watch Ultra 2 в Украине достигают от 19 999 грн. до 39 999 грн.

- Apple Watch Series 9 GPS в корпусе 41 мм стоит 19 999 грн;

- Apple Watch Series 9 GPS в корпусе 45 мм стоит 20 999 грн;

- Apple Watch Ultra 2 в корпусе 49 мм стоит 39 999 грн.

Цвета Watch Ultra 2: бежевый, индиго, синий, черный, бежевый, оливковый, оранжевый, голубой, белый.

Новый iPhone - последние новости

Ежегодные выпуски смартфонов Apple регулярно вызывают бешеный интерес во всем мире. В частности, в Дубае за день до старта продаж iPhone 15 сотни человек заняли очередь перед магазинами в торговых центрах. Магазину Apple даже пришлось забаррикадироваться.

15 сентября стало известно, что помимо новой кнопки сбоку и рекордных 8 гигабайтов оперативной памяти, Apple внесла еще одно интересное новшество в Pro-смартфоны iPhone 15. теперь владельцы "прошок" смогут записывать видео в формате ProRes прямо на внешние SSD-накопители, тем самым не забивая память.

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