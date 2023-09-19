"Туристов" из Ирака обнаружили в Одесской области, куда они прибыли в грузовике из Турции.

Семья нелегалов с двумя малолетними детьми из Ирака несколько суток прятались в грузовике без еды и воды. Нелегальных мигрантов обнаружили пограничники Измаильского отряда в пункте пропуска "Орловка" в Одесской области.

"Пограничный наряд услышал шорох в грузовике, прибывшем к украинскому берегу паромом через Дунай и решил сразу ее осмотреть. В результате военнослужащие в прицепе фуры обнаружили мужчину с женой и двумя малолетними детьми - мальчиком и девочкой", - сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Установлено, что семья из Ирака проникла в автомобиль в Турции во время его загрузки пластиковыми трубами. Далее они планировали в поисках лучшей жизни добраться до одной из стран ЕС.

В пресс-службе подчеркивают, что путешествие в прицепе для иностранцев могло бы закончиться трагически, ведь длилось оно несколько дней, а с собой "туристы" не имели ни еды, ни воды. "Поэтому пограничники сразу же накормили их и угостили горячим чаем", - говорится в сообщении.

По данному факту на взрослых нелегалов составлены протоколы об административных правонарушениях по ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". В дальнейшем их передадут румынской стороне в порядке реадмиссии.

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Как сообщал УНИАН, в Одесской области, в Ренийском порту, задержали гражданина Франции, который путешествовал на каяке. Нарушителя обнаружили на реке Дунай - на двухместном каяке 43-летний иностранец случайно зашел в акваторию порта.

В частности, француз рассказал, что шел из немецкого города Ляйпхайм и планировал через Тульчинское устье попасть в Черное море. Всего его путешествие длилось 51 день. По словам путешественника, он не заметил, как оказался в Украине.

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