Обновленные смартфоны стали настоящей звездой нынешней презентации.

Во вторник, 12 сентября, проходит одно из самых ожидаемых для фанатов "яблока" событий – традиционная сентябрьская презентация Apple.

Звездой программы стала свежая линейка смартфонов iPhone 15, отличающихся от предыдущих моделей не только более изящным дизайном, но и "начинкой".

Все четыре презентованных смартфона – iPhone 15 и iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max будут доступны для предварительного заказа с 22 сентября.

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iPhone 15 и iPhone 15 Plus - характеристики на цена "классической" модели

iPhone 15 получил улучшенный OLED-дисплей Super Retina. Новый экран поддерживает технологию Dolby VIsion и имеет яркость 1600 нит. Пиковая яркость 2000 нит (при солнечном свете), что вдвое лучше, чем у iPhone 14.

Одним из самых больших обновлений стала замена разъема Lightning на USB-C. iPhone 15 также оснащен чипом A16 Bionic, таким же, как в 14 Pro.

Смартфон также получил 48-мегапиксельную основную камеру (100-процентная фокусировка пикселей, диафрагма f1,6), способную снимать видео в 4K, и динамик Dynamic Island, который ранее был только в Pro-моделях.

Кроме этого, компания утверждает, что увеличила емкость аккумулятора в iPhone 15 и iPhone 15 Plus, и теперь устройство проработает на одном заряде "весь день".

У iPhone 15 диагональ экрана 6.1 дюйма, iPhone 15 Plus – 6.7 дюйма. Он будет поставляться в пяти цветах: розовый, желтый, зеленый, синий, черный. Задняя поверхность корпуса iPhone 15 и iPhone 15 Plus получила матовую поверхность.

Стоимость смартфона будет стартовать с 799 долларов за iPhone 15 и с 899 за iPhone 15 Plus.

iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max - характеристики и цена

У обновленных смартфона Pro-линейки рекордно тонкие рамки дисплея и новая отделку корпуса из титана, что должно надежно защищать устройства от царапин.

iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max потеряли традиционный физический переключатель режимов звука. Вместо него-специальная кнопка Action Button, которую можно настроить "под себя".

За производительность новинок отвечает сверхмощный чип A17 Pro содержащий 19 миллиардов транзисторов. Обновление, как уверяет Apple, обеспечит производительность в играх значительно выше, чем в предыдущих смартфонах.

Смартфоны этой линейки также получили улучшенную основную камеру на 48мп. Система камер включает три камеры с фокусным расстоянием 24 мм, 28 мм и 35 мм. Apple обещает вдвое лучшую производительность портретной съемки в условиях низкой освещенности благодаря контролю фокуса и глубины. Также компания отмечает, что достигла трехосевой стабилизация с 10 000 микрорегулировок в секунду, что вдвое больше, чем было в 14 Pro. Эти смартфоны также будут иметь возможность снимать 3D-видео, которые можно будет просматривать на гарнитуре Vision Pro.

iPhone 15 Pro получил разъем USB-C с технологией USB3, что, как утверждает Apple, обеспечивает сверхвысокую скорость передачи.

Диагональ экрана iPhone 15 Pro - 6,1 дюйма, а iPhone 15 Pro Max – 6,7 дюйма. Pro-модели выйдут в четырех цветах. Стоимость iPhone 15 Pro будет стартовать от 999 долларов, iPhone 15 Pro Max – от 1199 долларов.

Презентация Apple 2023 - это надо знать

12 сентября корпорация Apple провела свою главную презентацию в этом году. Помимо линейки смартфонов iPhone 15, которая впервые будет оснащаться портами USB-C, компания представила обновленные Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2.

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