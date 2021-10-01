Следователи считают, что причиной убийства стала ревность.

В Ивано-Франковской области мужчина из-за ревности убил бывшую жену, после чего совершил самоубийство.

Об этом сообщают в секторе коммуникации полиции Ивано-Франковщины.

30 сентября 72-летний житель Печенижинской территориальной общины сообщил в полицию, что бывший зять убил его дочь.

Правоохранители установили, что 45-летний мужчина пришел в дом бывшей жены, где на почве долговременных неприязненных отношений спровоцировал конфликт.

Читайте такжеЖитель Днепропетровской области развращал внучек жены и их подружкуВ ходе ссоры он вытащил нож и нанес им несколько ударов 45-летней женщине в спину. Женщина скончалась на месте.

Затем мужчина нанес себе смертельное ножевое ранение.

Следователи начали два уголовных производства по ч. 1 ст. 115 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины, один из которых с отметкой "Самоубийство". Назначено проведение ряда экспертиз, правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии.

Ранее стали известны подробности о молодой девушке, которую жестоко убил бывший возлюбленный, после чего сам повесился.

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Автор: Людмила Жерновская