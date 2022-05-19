"В своих разговорах он категорически отрицал причастность российских военнослужащих к бомбардировке украинских городов", сообщают в прокуратуре.

В Ривненской области 59-летнего уроженца Беларуси будут судить за отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

Об этом сообщает Ривненская областная прокуратура на своей странице в Facebook.

"Досудебным расследованием установлено, что мужчина, который является уроженцем Республики Беларусь, но уже много лет проживает в Варашском районе Ривненской области, в своих разговорах последний категорически отрицал причастность российских военнослужащих к бомбардировке украинских городов. Также он оправдывал уничтожение войсками страны-агрессора телебашни вблизи Ривного и объектов гражданской инфраструктуры области", - говорится в сообщении.

При процессуальном руководстве прокуратуры дело направили в Заречненский районный суд. Максимально мужчине грозит до трех лет тюрьмы.

Как сообщал УНИАН, ранее в Черкассах разоблачили российскую пропагандистку, которая поддерживала оккупацию части территорий Украины, а также отрицала военную агрессию России.

А в Харьковской области служитель храма оправдывал полномасштабную войну Российской Федерации против Украины. Правоохранители сообщили мужчине подозрение.

Напомним, в марте Верховная Рада Украины установила уголовную ответственность за отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

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