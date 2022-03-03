Также введена уголовная ответственность за оскорбление военнослужащего.

Верховная Рада Украины установила уголовную ответственность за отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

Сегодня на закрытом заседании парламент проголосовал за закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно усиления уголовной ответственности за изготовление и распространение запрещенной информационной продукции)" (№5102).

Им дополнен Уголовный кодекс новыми статьями 435-1 и 436-2.

Они, в частности, устанавливают уголовную ответственность за оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификацию ее участников, изготовление и распространение материалов, в которых об этом говорится. За это предусмотрены исправительные работы на срок до двух лет, или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет, или лишение свободы на срок до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

Также предусмотрена уголовная ответственность за оскорбление чести и достоинства военнослужащего, угрозу военнослужащему, который осуществляет меры по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации, а также за изготовление и распространение материалов, содержащих вышесказанное.

За это предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишения свободы на тот же срок.

Такое же наказание предусмотрено за распространение в Украине информационных материалов, которые отрицают вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, начатую в 2014 году, в том числе, путем представления вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, как "внутреннего конфликта", "гражданского конфликта", "гражданской войны", отрицание временной оккупации части территории Украины.

Так же элементом этой пропаганды является глорификация лиц, осуществлявших вооруженную агрессию России против Украины, начатую в 2014 году, представителей вооруженных формирований Российской Федерации, так и незаконных вооруженных формирований, вооруженных банд и групп наемников, созданных, подчиненных, управляемых и финансируемых РФ, а также представителей оккупационной администрации Российской Федерации, которую составляют ее государственные органы и структуры, функционально ответственные за управление временно оккупированными территориями Украины, и представителей подконтрольных Российской Федерации самопровозглашенных органов, которые узурпировали выполнение властных функций на временно оккупированных территориях Украины, в том числе, путем их определения как "повстанцы", "ополченцы", "вежливые военные люди".

Война против Украины: