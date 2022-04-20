Все свои пропагандистские публикации и репосты женщина распространяла через соцсети, запрещенные в Украине.

В Черкассах разоблачили российскую пропагандистку, которая к тому же оказалась уроженкой России.

Как говорится в сообщении пресс-службы СБУ в Черкасской области, женщина поддерживала оккупацию части территорий Украины, а также отрицала военную агрессию России против нашего государства.

Уроженка России, живущая в Черкассах, распространяла в сети материалы, в которых открыто оправдывала зверства оккупантов. Все свои пропагандистские публикации и репосты с враждебной символикой женщина распространяла через соцсети, запрещенные в Украине.

Следователи СБУ сообщили пропагандистке о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса ("оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников").

Как сообщал УНИАН, 9 апреля в Звенигородской районе Черкасской области СБУ задержала женщину, которая публично распространяла пророссийскую пропаганду среди односельчан. Она призвала жителей села поддерживать оккупантов.

Вас также могут заинтересовать новости: