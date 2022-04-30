Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до трех лет.

Служитель храма в Харьковской области оправдывал полномасштабную войну Российской Федерации против Украины. Правоохранители сообщили мужчине подозрение.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"По данным следствия, служитель храма в Дергачевском районе распространял в социальной сети материалы, оправдывающие вооруженную агрессию РФ", – говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители сообщили подозрение мужчине из Харьковской области по факту оправдания, признания правомерным, отрицания вооруженной агрессии против Украины. Кроме того, продолжаются поиски причастных к распространению пророссийских материалов. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до трех лет.

Как ранее сообщал УНИАН, жителя Николаева обвиняют в несанкционированном распространении информации о размещении Вооруженных сил Украины или других военных формирований, совершенного в условиях военного положения. Дело возбуждено по части 3 статьи 114-2 "Шпионаж" Уголовного кодекса Украины.

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