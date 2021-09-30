Женщина выронила из рук двухмесячного младенца, а затем оставила травмированного ребенка на произвол судьбы.

В Ривне 21-летнюю мать из-за халатного отношения к 2-месячному сыну осудили к 1 году и 3 месяцам тюрьмы.

Об этом сообщает пресс-служба Ривненской областной прокуратуры.

Отмечается, что в октябре 2019 года женщина, находясь в социальном общежитии, в котором она проживала, выронила из рук двухмесячного младенца, в результате чего мальчик получил тяжкие телесные повреждения. Мать не оказала ребенку первую медицинскую помощь и не вызвала карету скорой помощи.

"Через несколько дней после указанного события, обвиняемая, осознавая, что ее сын останется без постороннего ухода и при этом находится в опасном для жизни состоянии в связи с явными телесными повреждениями, оставила младенца в комнате общежития и ушла по своим делам", - говорится в сообщении.

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Суд признал женщину виновной и назначил наказание – 1 год и 3 месяца ограничения свободы. Ее взяли под стражу непосредственно в зале суда. В настоящее время приговор в законную силу еще не вступил.

Ранее, другим решением суда, женщину лишили родительских прав.

Как сообщал УНИАН, сейчас в Украине почти 17 тысяч детей ждут усыновления.

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Автор: Светлана Макринская