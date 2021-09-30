За прошлый год в стране было усыновлено 1239 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, из них гражданами Украины – 992 ребенка.

В Украине почти 17 тыс. детей ждут усыновления.

Об этом сообщается в Telegram-канале Офиса омбусмена Украины по случаю Дня усыновления, который отмечают в нашей стране сегодня, 30 сентября.

Отмечается, что Конвенцией ООН о правах ребенка и законодательством усыновление признано лучшей формой устройства ребенка, который остался без родителей, с учетом его интересов.

Усыновление ребенка по правовым последствиям приравнивается к рождению, поскольку предоставляет усыновителю права и налагает на него обязанности в отношении ребенка в том же объеме, который имеют родители.

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"По данным Министерства социальной политики Украины, за прошлый год в Украине было усыновлено 1239 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, из них гражданами Украины – 992 ребенка. В то же время в нашем государстве еще почти 17 тысяч детей, которые могут быть усыновлены, мечтают о своих любящих родителях. Подавляющее большинство из них ждут усыновления, находясь в семьях опекунов, приемных семьях и детских домах семейного типа. Еще почти 5 тыс. детей являются воспитанниками домов ребенка и интернатных учреждений разного типа", - говорится в сообщении Офиса омбудсмена.

В частности, за 8 месяцев 2021 года украинские семьи приняли в свои семьи на правах родных 709 детей, 203 - получили родителей за пределами Украины.

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Автор: Инна Андалицкая