Мужчина свою вину не признает, приговор суда собирается обжаловать.

В Чернигове осудили тренера по гребле, во время занятий с которым утонул 17-летний юноша.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Черниговской окружной прокуратуре, соответствующий приговор вынес сегодня Новозаводской районный суд Чернигова.

"Тренер одной из черниговских детско-юношеских спортивных школ признан виновным в ненадлежащем исполнении своих профессиональных обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетнего воспитанника во время проведения тренировки, в результате чего последний утонул", - говорится в сообщении.

Мужчину обвинили по ч. 2 ст. 137 Уголовного кодекса Украины.

Читайте такжеНа улице склонял к интиму 14-летнюю: в Одессе мужчина попал в изолятор за развращение девочки (фото)Прокурором в суде доказано, что обвиняемый в мае 2020 года организовал проведение учебно-тренировочного занятия по гребле на каноэ со своим учеником на гидрокарьере в жилом районе "Лесковица".

Во время тренировки юноша выпал из каноэ и утонул в водоеме. Несмотря на непризнание своей вины обвиняемым, судом назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на три года с лишением права занимать должности, связанные с исполнением обязанностей тренера-преподавателя по гребле на байдарках каноэ в течение одного года с установлением испытательного срока на один год.

Тренер сообщил журналистам, что с приговором суда не согласен и будет его обжаловать.

Ранее сообщалось, что на Сумщине солдат во время загрузки военной техники оказался между двумя транспортными средствами. Он погиб.

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Автор: Ирина Синельник