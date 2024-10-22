В ТЦК заверили, что никакого физического или психологического давления на военнообязанного не оказывали.

В одном из технических помещений пункта предварительного сбора военнообязанных в Полтавской области выявили тело мужчины с признаками самоубийства. Об этом сообщает Полтавский областной ТЦК и СП.

"21 октября в одном из технических помещений пункта предварительного сбора военнообязанных было выявлено тело мужчины с явными признаками того, что он сам покончил с собой. Следов насилия обнаружено не было", - говорится в заявлении.

В ТЦК отметили, что в пункт предварительного сбора военнообязанный был доставлен полицией, поскольку находился в розыске.

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"Он отказался проходить военно-врачебную комиссию, поэтому был составлен акт отказа. По данному факту готовилось сообщение в полицию о совершении им уголовного преступления по статье 336 Уголовного кодекса Украины", - проинформировали в ТЦК.

Там также добавили, что указанный мужчина в прошлом году уже был осужден по данной статье на три года лишения свободы с освобождением от наказания с одним годом испытательного срока, который завершился в сентябре этого года.

В ТЦК утверждают, что никакого физического или психологического давления на военнообязанного не осуществлялось - он ожидал на сборном пункте, пока будут оформлены все документы.

По данному факту правоохранительными органами возбуждено уголовное дело. Для выяснения всех причин и обстоятельств проводится служебное расследование.

Другие случаи смертей мужчин в ТЦК

В мае в одном из территориальных центров комплектования Закарпатской области умер мужчина, который ранее был признан годным к военной службе.

У военнообязанного резко ухудшилось самочувствие. Ему оказали домедицинскую помощь и вызвали бригаду "скорой", медики которой по приезду констатировали смерть. По данному факту назначили служебную проверку.

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