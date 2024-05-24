У мужчины резко ухудшилось самочувствие, бригада медиков после приезда констатировала смерть.

В одном из территориальных центров комплектования Закарпатской области умер мужчина, ранее признанный годным к службе. Об этом сообщает Закарпатский ОТЦК и СП в социальной сети Facebook.

Отмечается, что 23 мая у военнообязанного, который находился в одном из подчиненных ТЦК области и по заключению ВВК был годным к службе, резко ухудшилось самочувствие. Ему оказали домедицинскую помощь и вызвали бригаду "скорой", которая по приезду констатировала смерть.

В этой связи, в областном ТЦК выразили соболезнования родным и близким.

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"Жаль, что бывают случаи, когда медики ВВК признают военнообязанных годными к службе, но впоследствии происходят трагедии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по данному факту назначена служебная проверка.

Конфликты с ТЦК - новости

Как сообщал УНИАН, в ночь на 4 мая в Виноградове Закарпатской области произошел конфликт со стрельбой между ромами и работниками ТЦК. Причиной стала якобы мобилизация мужчины, который не может служить по состоянию здоровья.

Ранее на Закарпатье по дороге в учебный центр умер военнообязанный, у которого случился эпилептический приступ.

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