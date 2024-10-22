По словам Коротченко, сейчас через "Укрпочту" получают повестки и те лица, которые обновили данные, и те, кто не являлся в ТЦК и СП.

Начальник административного отдела районного территориального центра комплектования (РТЦК) в городе Киеве Олег Коротченко объяснил, как формируются списки военнообязанных и определяется, что именно этому человеку придет повестка по почте. В эфире телемарафона он рассказал, помог ли процесс оповещения военнообязанных по почте в работе ТЦК и СП.

Коротченко отметил, что списки формирует не территориальный центр комплектования.

"Определенные алгоритмы по внесению определенных военнообязанных в списки оповещения создаются по инициативе Министерства обороны. То есть, конкретно они выбирают с помощью средств системы "Оберіг" кто будет подлежать оповещению. Таким образом это работает", - акцентировал он.

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Специалисты ТЦК работают на непосредственном уровне выполнения - они формируют сам документ.

"В нашу компетенцию входит фактически только сформировать эти повестки. Зафиксировать их или утвердить электронной подписью и тогда уже они отправляются к адресату определенной цепью", - подчеркнул он.

Коротченко добавил, что по предварительно проведенному анализу на местах, сейчас через "Укрпочту" получают повестки и лица, которые провели уточнение данных, в том числе, через Резерв+, так и те, кто не являлся в ТЦК и СП. В процессе отправки повесток по почте, основной задачей ТЦК является именно формирование повестки, ее утверждение электронной подписью и передача, а дальше уже контроль за прибытием военнообязанных.

"По прибытии проводится изучение каждого военнообязанного относительно степени пригодности, например, он отправляется на ВВК. Если он имеет отсрочку или основания на отсрочку, то в порядке постановления Кабмина № 560 запускается другая процедура. Далее проводится изучение профессионально-деловых качеств каждого военнообязанного с целью определения наилучшего его использования в ВСУ, если конечно он подлежит призыву. По результатам указанных мероприятий, уже формируются команды на призыв, на отправку или лица, например, заключают контракты с Вооруженными Силами. То есть, призыв в том или ином виде", - пояснил начальник админотдела РТЦК в Киеве.

После того, как человек пришел на почту и получил повестку, военнообязанное лицо берет военно-учетный документ и прибывает в ТЦК и СП по месту пребывания на учете.

"Явка в соответствии с 560-м постановлением Кабмина, там кстати были новые изменения, в течение 7 дней они должны появиться. Или в сроки определенные самой повесткой - там определяются определенные сроки. Лицо прибывает в ТЦК и СП и уже действует по инструкции должностных лиц ТЦК и СП. Постановлением Кабмина № 560 определена уважительность причин неявки по повестке и процедура их подтверждения. То есть, определен определенный перечень и он должен быть документально подтвержден. Если этого не будет сделано, могут быть последствия административной ответственности", - добавил он.

Проблемы в отправке повесток по почте

По словам Коротченко, отправка повесток военнообязанным по почте показала определенные проблемные моменты, которые еще не унормированы.

"Проблемных вопросов сейчас очень много. Фактически это оповещение проводилось, так сказать, в тестовом режиме. Поскольку количество оповещений большое, механизм взаимодействия откровенно начал показывать определенную проблематику при осуществлении оповещения. То есть, первые партии пошли и уже начали "всплывать" определенные сложности. Например, оповещение лиц, имеющих основания на отсрочку, имеют бронирование", - акцентировал военный.

Он добавил, что анонсированные механизмы автоматического бронирования и предоставления отсрочек до сих пор пока не заработали, как это должно было бы быть. Есть определенные сложности, которые в процессе вызывают негативное отношение, в частности, к ТЦК. По мнению Коротченко, пока инструмент повесток по почте не принес качественных изменений для работы ТЦК и СП.

"Качественно, пока что такого быстрого или всеобъемлющего скачка, я например не увидел. В ТЦК и СП в основном идут лица, уверенные в своих основаниях на отсрочку или на бронирование. Или какие-то проблемные вопросы, которые в принципе могут быть решены в сторону военнообязанного. Если у лица нет оснований на отсрочку или нет бронирования, то к сожалению...", - сказал он.

Он добавил, что вся проблематика должна быть проанализирована и подана к инициатору (Министерству обороны) внедрения такого механизма оповещения военнообязанных, чтобы решить этот вопрос системно.

"Самая большая сложность почты в том, что это долго, очень долго. Я думаю, должно быть что-то более качественное, проработанное. Весь опыт, который сейчас был получен, нужно собрать и внести определенные коррективы, они актуальны и очень нужны", - резюмировал начальник админотдела РТЦК в Киеве.

Мобилизация в Украине

Как сообщал УНИАН, Кабмин сделал изменения в Правила предоставления услуг почтовой связи, уравняв сроки хранения повесток ТЦК и судебных повесток. Соответствующие изменения предусмотрены постановлением № 1147 от 8 октября. Таким образом, повестки от ТЦК будут храниться на почте всего трое суток, а у военнообязанного будет только 72 часа, чтобы забрать заказное письмо с повесткой. Если за это время военнообязанный не заберет повестку, ему будет грозить штраф в 17 - 25,5 тысяч гривен. Кабмин уточнил, что почтальон должен вручать повестку лично в руки адресату.

Из-за изменений в законодательстве повестка в армию может прийти по почте, то есть может оказаться в почтовом ящике у каждого военнообязанного гражданина Украины.

В начале октября месяца Минобороны с помощью Реестра военнообязанных сформировало 70 тысяч повесток, которые были отправлены "Укрпочте" для оповещения военнообязанных граждан. По сообщению Ukrainian Military Pages в алгоритмах формирования повесток были обнаружены проблемы. В частности, повестки формируются в том числе и на военнообязанных с оформленным бронированием или отсрочкой, а также на тех, кто согласно этому же реестру уже призван на военную службу.

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