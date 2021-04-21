Ранее сеть взорвалась возмущением из-за видео с подростками, курящими в метро.

Полиция устанавливает личности молодых людей со скандального видео, которые курили прямо в вагоне метро Киева.

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Как сообщает OBOZREVATEL, об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Данные о событии внесены в Журнал регистрации заявлений и сообщений.

"По данному факту проводится проверка. Данные молодых людей, которые были на видео, устанавливаются", – отметили в полиции.

Скандальное курение в вагоне метро

В сети ранее распространилось видео, на котором парень с девушкой курили прямо в вагоне метро.

Ролик вызвал шквал общественного возмущения. Подростки не только нарушили правила пользования метрополитеном, но и проникли в подземку во время локдауна, когда она работает только по спецпропускам. Беспрепятственно курить им удалось именно потому, что вагон был пуст.

Девушка, которая фигурирует на видео, отказалась извиняться за свой поступок. Напротив, заявила, что нарушения принесли ей популярность.

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Автор: Дмитрий Захаров