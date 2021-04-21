Полиция выясняет, что за подростки курили в метро / Киев Оперативный
Полиция устанавливает личности молодых людей со скандального видео, которые курили прямо в вагоне метро Киева.
Читайте такжеВ Киеве маршрутчик, нарушивший карантин, устроил драку с полицией (фото, видео)
Как сообщает OBOZREVATEL, об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Данные о событии внесены в Журнал регистрации заявлений и сообщений.
"По данному факту проводится проверка. Данные молодых людей, которые были на видео, устанавливаются", – отметили в полиции.
Скандальное курение в вагоне метро
- В сети ранее распространилось видео, на котором парень с девушкой курили прямо в вагоне метро.
- Ролик вызвал шквал общественного возмущения. Подростки не только нарушили правила пользования метрополитеном, но и проникли в подземку во время локдауна, когда она работает только по спецпропускам. Беспрепятственно курить им удалось именно потому, что вагон был пуст.
- Девушка, которая фигурирует на видео, отказалась извиняться за свой поступок. Напротив, заявила, что нарушения принесли ей популярность.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram