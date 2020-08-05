"Меня он пока тоже боится": избитая в "мариупольском" поезде девушка рассказала о состоянии своего сына

Ребенок страдает от психологической травмы и винит в произошедшем себя.

Анастасия Луговая, которая пережила нападение насильника в поезде «Мариуполь-Киев», рассказала о своем самочувствии, а также о состоянии своего маленького сына, который был свидетелем нападения и попытки изнасилования.

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В своем Facebook женщина сообщила, что страдает от боли – ей на шею надели анатомический воротник, который мешает спать.

«Вы все у меня спрашиваете, как сын. Я сейчас стараюсь уберечь его, чтоб он не смотрел новости ни в коем случае, и чтоб его фото по минимуму попали в сми. Ведь я не знаю, как в дальнейшем это повлияет на его общение с ровесниками и т.д. Захарчик ходит к психологу. У него нанесена большая психологическая травма. Он боится оставаться один. Говорит, что страшилки по телевизору не страшны, а страшны ему дяди. Меня он пока тоже боится. Я звоню ему, но без видео. Детки воспринимают всё визуально и он не может привыкнуть, что его мама выглядит так», – отметила женщина, приложив к публикации свое фото.

«Нужно работать над тем, чтоб он себя не винил. Говорит: это я виноват, что не спас тебя, что не проснулся раньше. Мы с ним разговариваем. И Вова , и бабушки с дедушками, и сестра моя. Рассуждения и размышления на эту тему могут длится долго. Он задаёт вопросы, старается понять. Но до сих пор ему не понятно, почему дядя бил маму и был голый», - продолжила Луговая.

Как сообщал УНИАН, по данным прокуратуры, утром 31 июля в полицию Киева поступило сообщение о том, что в одном из вагонов пассажирского поезда сообщением «Мариуполь - Киев» пассажир избил и пытался изнасиловать женщину.

По словам потерпевшей Анастасии Луговой, мужчина без верхней одежды ворвался в ее купе около 03:00, в присутствии ее несовершеннолетнего сына начал наносить многочисленные удары кулаками по лицу и пытался совершить действия сексуального характера.

Потерпевшей вместе с ребенком удалось убежать от злоумышленника. По прибытии поезда на станцию ​​железнодорожного вокзала «Киев-Пассажирский» мужчину задержали. Злоумышленником оказался ранее трижды судимый за похищение, хулиганство и кражу Виталий Рудзько, уроженец Запорожья 1975 г.р. Ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 153 (сексуальное насилие) и ч. 2 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. 1 августа Соломенский райсуд Киева избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей до 28 сентября без права выхода под залог.

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