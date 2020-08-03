"Мразь издевается": избитая в поезде Анастасия Луговая рассказала, как спаслась

Пассажирка рассказала о произошедшем с ней в поезде.

Пассажирка УЗ Анастасия Луговая, которую жестоко избили в поезде "Мариуполь - Киев" и пытались изнасиловать, рассказала, как ей удалось спастись от насильника.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Когда он завел меня в свое купе, увидев нож, я поняла, что не выйду отсюда, а после того он убьет сына, чтоб не плакал. Но сын меня спас! Он стал плакать и звать меня. Эта сущность не хотела меня отпускать, говорил, что "сейчас все сделаем и пойдешь". Но я пошла на хитрость, убедив его, что ребенок сейчас всех разбудит и ничего не получится тогда сделать. Он меня отпустил, но "вернись, иначе я тебя найду", - рассказала женщина.

По ее словам, она только вчера поняла, что это уже была отлаженная отработанная система.

"Он бьет девушку с самого начала, тем самым запугивает. Она соглашается на все, лишь бы не бил. Дальше звучат фразы: "Будь умничкой, иначе сделаю хуже". Девушка делает все, боясь боли.

Мразота издевается, как хочет, бьет сильнее, ведь только от этого эрекция и удовольствие. А по приезду в Киев оставляет полуживую и/или мертвую в купе, можно прикрыть — будто спит. Сам — просто выходит. А жертву обнаружат, когда все выйдут. И даже не поймут, кто это сделал. Ведь мразота ехала без билета. Он останется безнаказанным и будет ждать следующей ночной поездки", - написала Луговая.

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Как сообщал УНИАН, по данным прокуратуры, утром 31 июля в полицию Киева поступило сообщение о том, что в одном из вагонов пассажирского поезда сообщением «Мариуполь - Киев» пассажир избил и пытался изнасиловать женщину.

По словам потерпевшей Анастасии Луговой, мужчина без верхней одежды ворвался в ее купе около 03:00, в присутствии ее несовершеннолетнего сына начал наносить многочисленные удары кулаками по лицу и пытался совершить действия сексуального характера. Потерпевшей вместе с ребенком удалось убежать от злоумышленника.

По прибытии поезда на станцию ​​железнодорожного вокзала «Киев-Пассажирский» мужчину задержали.

Злоумышленником оказался ранее трижды судимый за похищение, хулиганство и кражу Виталий Рудзько, уроженец Запорожья 1975 г.р.

Ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 153 (сексуальное насилие) и ч. 2 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

1 августа Соломенский райсуд Киева избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей до 28 сентября без права выхода под залог.

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