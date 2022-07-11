Тенденция массового возвращения украинцев домой наблюдается с мая.

Сейчас в Украину возвращается больше людей, чем уезжает из страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

По словам Демченко, ГПСУ во время оформления граждан при пересечении границы продолжает фиксировать количественное преимущество тех, кто направляется на въезд в Украину.

"Большинство таких людей составляют именно граждане Украины. Это свидетельствует о наличии тенденции среди наших соотечественников возвращаться домой, и такая ситуация наблюдается с мая", - отметил он.

Также Демченко сообщил, что ГПСУ продолжает ежедневно задерживать нарушителей при пересечении границы.

"Всего с 24 февраля Государственной пограничной службой было задержано почти 4 тыс. человек, которые пытались незаконно пересечь государственную границу. Еще почти 500 человек пытались выехать за пределы Украины, используя поддельные документы", - рассказал Демченко.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной пограничной службы, с 24 февраля пограничники оформили более 8,3 млн человек, которые пересекли границу в обоих направлениях. Из них почти 5,2 млн выехали из страны, а въехали в Украину - почти 2,7 млн украинцев.

По данным ООН, по состоянию на 21 июня из Украины выехали более 8 млн украинцев. Большинство из них уехали в Польшу - 3,6 млн граждан. 3,5 млн украинцев зарегистрировались в Европе по механизму временной защиты Евросоюза или по аналогичным программам стран.