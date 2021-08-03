По предварительной информации, "ВАЗ" выехал на встречную полосу

В Одесской области при столкновении двух автомобилей пострадали четыре человека.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, авария произошла вечером 2 августа на трассе Одесса-Рени.

"Вблизи поселка Расселенец столкнулись автомобили "ВАЗ" и Hyundai, пострадали четыре человека", - сообщили в главке.

По предварительной информации, дорожно-транспортное происшествие случилось, когда "ВАЗ" выехал на встречную полосу. В результате столкновения получили травмы водитель и двое пассажиров "ВАЗа", а также пассажирка Hyundai. Все они госпитализированы.

Читайте такжеВ Днепре пьяный водитель въехал в столб и заснул (фото)Сейчас полицейские устанавливают полные обстоятельства происшествия.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Правоохранители просят водителей быть максимально внимательными: движение автотранспорта в настоящее время в районе, где произошла авария, затруднено.

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Автор: Лариса Козовая