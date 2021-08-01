Движение на трассе Киев-Одесса затруднено.

В Одесской области при столкновении трех автомобилей пострадали три человека, в том числе двое детей.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

Авария произошла сегодня в семь утра на трассе Киев-Одесса.

"В результате столкновения автомобилей Mercedes-Benz Vito, Ford Fiesta и Renault Megane травмированы две девочки 6 и 11 лет и 45-летняя женщина. Им оказывают помощь медики", – сказано в сообщении.

Как уточняется, авария произошла сегодня возле села Новокарбовка, в Подольском районе.

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Автор: Лариса Козовая