Мужчина, изнасиловавший молодую девушку, теперь будет долго сидеть за решеткой.

В Киеве к 10 годам лишения свободы приговорен мужчина, который изнасиловал девушку в лифте.

Как сообщает Киевская городская прокуратура, прокуроры поддержали публичное обвинение в уголовном производстве в отношении ранее неоднократно судимого 49-летнего мужчины по факту изнасилования (ч. 2 ст. 152 УК Украины).

По материалам следствия, в сентябре 2022 года во время аварийной остановки лифта, угрожая ножом, мужчина изнасиловал 22-летнюю девушку.

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"Деснянский районный суд города Киева поддержал позицию прокурора, признал мужчину виновным в инкриминируемом преступлении и приговорил его к максимальной мере наказания в виде 10 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

В прокуратуре также рассказали, что ранее обвиняемый уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за изнасилование.

Интересные криминальные новости Украины - что сообщалось

В селе Верхние Ворота Закарпатской области два года назад трое подростков заманили в подвал свою 14-летнюю подругу-односельчанку и там по очереди ее изнасиловали. Злоумышленников суд решил не сажать в тюрьму, хотя все они свою вину признали.

Стоит отметить, что суд вынес приговор по ст. 153 Уголовного кодекса Украины "Сексуальное насилие, без проникновения", а не по 152-й ст. "Изнасилование". У потерпевшей не было адвоката, а мать одного из ребят могла повлиять на решение суда. Скандальное решение суда обжаловала прокуратура.

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