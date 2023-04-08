У пострадавшего перелом затылочной кости, рубленые раны головы и шеи. Его отца, которому инкриминируют покушение на убийство, поместили под домашний арест.

В Одесской области задержан мужчина, который пытался зарубить топором собственного сына. Инцидент произошел произошел 6 апреля в селе Новоградковка Дальницкой громады.

"58-летний злоумышленник употреблял алкогольные напитки вместе со знакомым, провел гостя домой после застолья, а вернувшись, вдруг схватил топор и ударил им 32-летнего сына, который также находился в доме", - сообщили в управлении Нацполиции Одесской области.

По данным полиции, пострадавший смог выбежать на улицу и позвал на помощь соседей, которые вызвали "скорую" и полицию. Медики диагностировали молодому мужчине перелом затылочной кости, рубленые раны головы и шеи. Пострадавший пояснил, что живет вместе с отцом, который в нетрезвом состоянии постоянно устраивает ссоры, но в тот день никакого конфликта не было.

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Полицейские изъяли с места преступления топор и окровавленную одежду, которые направили на экспертизу.

Фигуранта задержали. Ему сообщили о подозрении в покушении на убийство - ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. За это преступление предусмотрено наказание лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Инциденты в Одесской области

Как сообщал УНИАН, ранее в Одесской области 19-летний парень убил собаку и пять щенков, чтобы отомстить соседке, которая не одолжила ему деньги.

Также в Одесской области госпитализировали мужчину, который порезал себе живот при попытке самоубийства. А ранее в городе Подольск на Одещине правоохранители задержали женщину по подозрению в жестоком убийстве собственной матери.

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