Одного из пострадавших убили, другой остался инвалидом.

В Одессе задержали иностранца, который в Турции заказал убийство бизнес-партнеров.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции Украины. Как отмечается, гражданин Турецкой Республики нанял киллера для убийства двух деловых партнеров, с которыми у него возникли споры по бизнесу.

"Он через посредника заказал их убийство. В результате одного бизнес-партнера застрелили, другой получил ранение и остался парализованным. Заказчик сразу начал скрываться и впоследствии уехал из Турции, чтобы избежать наказания. Поэтому его объявили в международный розыск", - говорится в сообщении.

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Правоохранительные органы несколько лет его разыскивали. Иностранцу инкриминируют ст. 82/1 ("умышленное убийство") Уголовного кодекса Турции.

Недавно было установлено, что он находится в Одессе, где он и был задержан. Сейчас решается вопрос о его временном аресте с последующей экстрадицией.

Согласно законодательству Турции, злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.

Другие инциденты в Одессе

В декабре 2022 года Служба безопасности Украины задержала в Одессе супругов - российских шпионов. На задачи российских кураторов они готовили ракетный удар по силам ПВО и артиллерийским складам ВСУ.

А в январе в Одессе задержали заместителя начальника ОВА, требовавшего у подчиненного $35 тыс.

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