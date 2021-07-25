Полицейский утверждал, что финансы ему необходимы для закупки зерновых.

В Одесской области разыскивают полицейского, который задолжал людям почти 300 тысяч долларов и исчез.

Об этом сегодня сообщили некоторые Telegram-каналы.

Отмечается, что разыскивается заместитель начальника патрульной полиции города Измаил, который в течение последних нескольких месяцев занимал у знакомых горожан разные суммы - от 2 тысяч до 60 тысяч долларов, в общей сложности - около 300 тысяч долларов.

При этом правоохранитель якобы утверждал, что финансы ему необходимы для покупки (с целью перепродажи) урожая зерновых. Впоследствии стало известно, как утверждают в СМИ, что урожая не существует.

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Кроме того, на этой неделе офицер якобы обокрал в Измаиле квартиру, которую снимал вместе с несколькими коллегами: вынес крупную сумму денег и чужой травматический пистолет.

Сейчас мужчина перестал выходить на связь.

Его разыскивают коллеги.

Как ранее сообщал УНИАН, 1 июня стало известно, что в Одессе пропал начальник штаба пограничной службы Одесского отряда морской охраны Алексей Чертков. Рано утром он якобы ушел на работу и перестал выходить на связь.

На следующий день в региональном управлении Морской охраны сообщили, что Черткова объявили в розыск, открыто уголовное производство.

Алексей Чертков имел немалые долги, ссорился с женой, а накануне исчезновения проиграл в казино.

Автор: Лариса Козовая