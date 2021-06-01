Об исчезновении офицера проинформированы все правоохранительные органы.

Сегодня в Одессе пропал начальник штаба пограничной службы Одесского отряда морской охраны Алексей Чертков.

Как подтвердили УНИАН в пресс-службе отряда, офицер пропал рано утром по дороге на работу.

В настоящее время известно, что начальник штаба примерно в 6:30 вышел из дома по улице Грушевского, после чего пропал.

«По месту службы офицер не прибыл. О случившемся проинформированы все соответствующие правоохранительные органы. Ведется поиск пропавшего», - подчеркнули в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что указанный отряд осуществляет контроль границы и обеспечивает безопасность плавания в морской акватории от полуострова Крым до реки Дунай.

В частности, Одесский отряд морской охраны осуществляет охрану госграницы в Черном море и на реке Дунай (в пределах зоны ответственности), а также контроль за плаванием и пребыванием украинских, иностранных гражданских судов и военных кораблей в территориальном море и внутренних водах Украины. Также контролирует их заходы во внутренние воды и порты Украины и пребывание в них и прочее.

Протяженность участка госграницы, за которую отвечает отряд, - 275 морских миль и 98 миль по реке Дунай. Площадь исключительной (морской) экономической зоны Украины – 18 тыс. 600 кв. миль.

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Самоубийства военных в Одесской области

24 мая в Одессе нашли застреленным офицера-пограничника в его служебном кабинете. Трагедия произошла на территории воинской части №9997, расположенной на улице Инглези. По предварительной информации, мужчина застрелился сам.

28 мая в пгт Тарутино Одесской области на рабочем месте нашли застреленным другого пограничника, по предварительным данным, это самоубийство.

31 мая в Одесской области нашли застреленным еще одного военнослужащего. По предварительной информации, он покончил с собой.

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Автор: Лариса Козовая