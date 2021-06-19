Правоохранители нашли заметки пропавшего офицера.

Начальник штаба пограничной службы Одесского отряда Морской охраны Алексей Чертков, которого разыскивают с начала июня, имел немалые долги, ссорился с женой, а накануне исчезновения проиграл в казино.

Об этом ТСН рассказал руководитель Главного следственного управления Нацполиции Максим Цуцкиридзе.

Утром 1 июня Чертков вышел из дома на работу, впрочем, в управлении морской охраны так и не появился. Сообщалось, что совещание, на которое ехал офицер, отменили, и он вернулся домой. Жена Черткова это сначала отрицала, однако, по словам Цуцкиридзе, она говорила неправду.

"Он возвращался домой. Жена сначала сказала, что такого факта не было. Затем со специалистом полиграфологом мы повторно провели допрос и в конце концов установили, опять же с теми показаниями свидетелей, что он домой возвращался и был конфликт", - сообщил руководитель Главного следственного управления.

По его словам, Чертков границу Украины не пересекал, а по состоянию на 22:00 находился в Одессе. В последний раз офицера уличная камера зафиксировала поздно вечером того же дня, 1 июня. При себе он имел тактическую сумку, в которую собрал по меньшей мере личные документы.

Версий исчезновения офицера несколько. В частности, личная жизнь, ведь в семье, по данным следователей, были конфликты, или профессиональная деятельность.

Семь лет назад, когда Россия оккупировала Крым, Чертков, оставив на полуострове всю родню, решил служить на подконтрольной территории Украины и перебрался в Одессу. Там отряд охраняет границу от Крыма до Дуная. После исчезновения офицера по городу распространялись слухи о том, что мужчина мог вернуться на родину - в оккупированный Крым, а также прихватить с собой секретную информацию, к которой имел доступ.

"Этот гражданин был не последним человеком, именно своей структуры. То есть у него был доступ к какой-то государственной тайне, поэтому именно правоохранители и Служба безопасности также привлечены к совместной следственно-оперативной группе", - рассказал Максим Цуцкиридзе.

После исчезновения правоохранители обыскали рабочий кабинет Черткова, обнаружили технику, с которой была удалена информация, и теперь восстанавливают данные. Также нашли заметки офицера: из них следует, что он играл в казино и имел долги.

"Это обычные такие вкладыши, на которых он писал, у кого взял в долг, о конфликте с женой... В одной из записок была такая надпись, которую мы сейчас особо не можем понять: "Я больше не могу вам платить". Ну это такая была записка", - отметил руководитель Главного следственного управления.

Ранее коллеги Черткова говорили, что последние пол года он одалживал деньги - всего около 10 тысяч долларов.

Полиция выяснила, что за день до исчезновения Чертков был в казино и проиграл крупную сумму средств. Кроме того, оперативники установили, что мужчина играл в онлайн-казино, отправляя деньги со своего банковского счета. Долги - еще одна из возможных причин исчезновение офицера.

Полицейские говорят, что сейчас тщательно проверяют всех знакомых Черткова, в том числе тех, у кого он мог поселиться. Также выясняют, кому именно он написал записку с текстом "Я уже не могу вам платить".

Исчезновение пограничника в Одессе

1 июня стало известно, что в Одессе исчез начальник штаба пограничной службы Одесского отряда Морской охраны Алексей Чертков. Рано утром он якобы ушел на работу и перестал выходить на связь.

На следующий день в региональном управлении Морской охраны сообщили, что Черткова объявили в розыск, открыто уголовное производство.

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Автор: Катерина Комолова