Женщина вылезла на кондиционер и кричала, что ей все надоело.

В городе Черноморск Одесской области спасатели сняли женщину с кондиционера, установленного на 3-м этаже жилого дома.

Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области.

Отмечается, что примерно в 19:10 в Службу спасения поступило сообщение от дежурного полиции о том, что в Черноморске по улице 1-го Мая на кондиционере находится женщина. Кондиционер - на третьем этаже 5-этажного жилого дома, и правоохранителям необходима помощь спасателей, чтобы ее снять с высоты.

Прибыв на место происшествии, специалисты ГСЧС увидели гражданку, которая находилась на кондиционере и при этом держалась руками за провода. С помощью автолестницы ее сняли и передали работникам полиции и медикам. От ГСЧС привлекались 2 единицы пожарной техники и 6 человек спасателей.

ГУ ГСЧС также обнародовало соответствующее видео.

По словам очевидцев, молодая женщина залезла на кондиционер и начала громко кричать о том, как ее "все достало". Местные жители испугались и вызвали полицейских, люди предполагают, что она была под воздействием наркотических или психотропных веществ.

Что именно стало причиной случившегося, пока неизвестно.

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