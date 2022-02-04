Его освобождали спасатели.

В Хмельницком нетрезвый мужчина выпал с балкона седьмого этажа и повис на веревках для сушки белья. Его освобождали спасатели.

Об этом пишет Depo.Хмельницкий со ссылкой на Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Хмельницкой области.

В ночь на 4 февраля спасателям сообщили, что с балкона многоэтажного дома на улице Шухевича выпал мужчина.

Выяснилось, что речь идет о 32-летнем местном жителе. Он упал на веревки для сушки белья на шестом этаже.

Читайте такжеВ Полтавской области дети угнали авто матери своего друга (фото)Спасатели поднялись в эту квартиру и сняли мужчину с веревок. Позже его передали медикам.

Ранее сообщалось, что на Днепропетровщине пациент больницы упал в шахту лифта.

Вас также могут заинтересовать новости