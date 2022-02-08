Сотрудники ГСЧС, которые находились вне службы, в Дрогобыче совершили героический поступок.

В городе Дрогобыч Львовской области сотрудники ГСЧС в свой выходной день в одном из домов заметили густой черный дым, который выходил из окна, расположенного на третьем этаже.

Спасатели бросились в дом и, несмотря на высокую температуру и сильную задымленность, начали выводить жильцов на улицу, говорится в сюжете ТСН.

Журналисты узнали, что владельца квартиры, в которой произошел пожар, – 56-летнего мужчину, вынесли на улицу на руках, он получил тяжелые ожоги.

Пожар в Дрогобыче произошел 7 февраля в четырехэтажном жилом доме по адресу ул. Грушевского, 44, говорится на странице Главного управления ГСЧС Украины во Львовской области в Facebook.

По его данным, вне службы людей начали спасать Андрей Фок – начальник караула 7-й государственной пожарно-спасательной части Трускавца и его коллеги – главные инспекторы Дрогобычского районного управления ГУ ГСЧС Украины во Львовской области Иван Слуцкий и Андрей Живчин.

"…Во время спасения жителей дома Андрей Фок услышал, как в квартире, где возник пожар, слышны стоны человека. Несмотря на сильное задымление и высокую температуру, Андрей вошел в горящую квартиру, где на полу обнаружил мужчину, которого вынес на лестничную клетку. Потерпевшим оказался владелец квартиры…", – добавили в ведомстве.

Потом на место пожара прибыли дрогобычские спасатели.

Читайте такжеНаграда за спасение пассажиров маршрутки: юный украинец стал народным героем (видео)"…Спасатели с помощью выдвижной лестницы спасли из задымленной квартиры на третьем этаже пятимесячного младенца и родителей. Также с помощью автолестницы с четвертого этажа спасены двое детей девяти и 12 лет…", – отметили в ГСЧС.

В ведомстве добавили, что всего были спасены девять человек, в том числе три ребенка.

Напомним, в январе стало известно, что в селе Вторая Староверовка Красноградского района Харьковской области 15-летний сирота Дмитрий Гербут спас из горящего дома свою бабушку и двух племянников, а еще одного его родственника из здания спас 47 летний сосед Василий.

За героические поступки мальчик и мужчина получили награды от ГСЧС.

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