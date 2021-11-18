Огонь охватил 9 деревянных домиков.

В городе Южный Одесской области горела база отдыха.

Как сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, сообщение о пожаре поступило в среду в 20.50.

Выяснилось, что в вышеназванном городе по улице Якорная, 9 горит не эксплуатируемая база отдыха "Южная волна". В частности, огонь охватил 9 деревянных домиков.

Пожар ликвидирован на общей площади 100 кв. м. Его причина устанавливается. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

От ГСЧС привлекались 3 единицы техники и 10 спасателей.

Как сообщал УНИАН, вечером 15 ноября в курортном поселке Грибовка Одесской области горела база отдыха "Лаванда". По прибытию на место вызова спасатели установили, что открытым пламенем горит двухэтажное деревянное здание. В тот момент площадь возгорания составила примерно 300 кв. м.

Организована была подача воды из пожарного водоема, расположенного на рядом расположенной базе отдыха. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

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Автор: Лариса Козовая