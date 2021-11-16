Тушение пожара осложняется сильными порывами ветра.

В курортном поселке Грибовка Одесской области загорелась база отдыха "Лаванда".

Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области.

15 ноября примерно в 21:20 в службу "101" поступило сообщение о возгорании здания на территории базы отдыха "Лаванда" по улице Средняя,1.

По прибытию на место вызова спасатели установили, что открытым пламенем горит двухэтажное деревянное здание. В тот момент площадь возгорания составила примерно 300 кв. м.

Читайте такжеВ Киеве в ресторане на Подоле произошел пожар (фото)"Тушение пожара осложняется сильными порывами ветра", - отметили в пресс-службе.

Организована подача воды из пожарного водоема, расположенного на рядом расположенной базе отдыха. Также воду подвозят из реки Барабой.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в курортной зоне Одессы горел популярный ночной клуб True Man.

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Автор: Лариса Козовая