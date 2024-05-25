Событие квалифицировано по двум статьям Уголовного кодекса Украины, правонарушительнице грозит до трех лет лишения свободы.

В центре Одессы женщина при свете дня в присутствии очевидцев справила большую нужду на газоне и использовала государственные флаги, установленные с целью почтения памяти украинских бойцов, вместо туалетной бумаги.

Соответствующую видеозапись сделали очевидцы позорного поступка, "ролик" распространился по социальным сетям и событие вызвало возмущение людей. В частности, на видео зафиксировано, как женщина "сходила в туалет", а рядом с ней стоит мужчина (вероятно, знакомый), наблюдает за ее действиями и одновременно ест. На то, что произошло, оперативно отреагировали правоохранители.

Как сообщили в региональном главке Национальной полиции, о позорном поступке гражданки, который произошел 24 мая на Европейской площади, правоохранители узнали во время мониторинга социальных сетей.

Видео дня

"На видео и фото, которые массово распространяются по интернету, женщина справляет естественные нужды на газонной части среди площади, где установлены государственные символы, флажки, в память о павших героях-защитниках. Женщина использовала государственные символы в качестве гигиенического средства", - говорится в сообщении.

За считанные часы полицейские установили личность правонарушительницы и разыскали ее возле железнодорожного вокзала. В главке рассказали, что 28-летняя злоумышленница имеет признаки алкогольного опьянения, ее доставили в территориальное подразделение полиции, где с ней сейчас работают следователи.

Полицейским она заявила, что ей "приспичило, она на третьем месяце беременности и не смогла удержаться. Женщина также уверяет, что сейчас "очень переживает за эту ситуацию" и просит прощения.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 338 Уголовного кодекса Украины (надругательство над государственными символами) и ч. 1 ст. 296 УКУ (хулиганство). Максимальное наказание, которое грозит правонарушительнице - до трех лет лишения свободы.

Инциденты с флагами в Одессе

Напомним, в Одессе примерно год назад задержали мужчину, который на улице сорвал флаг Украины и бросался на людей. Происшествие произошло на улице Космонавта Комарова - инспекторы получили вызов о конфликте между мужчинами. На месте обнаружили гражданина с явными признаками алкогольного опьянения. Очевидцы рассказали, что он сорвал государственный флаг со здания, сломал флагшток и бросил флаг на землю. При этом, злоумышленник на замечания горожан не реагировал и вел себя агрессивно. Такое поведение возмутило очевидцев, поэтому они вызвали полицию.

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