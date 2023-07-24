Очевидцев возмутило поведение мужчины и они вызвали полицию.

В Одессе правоохранители задержали мужчину, который на улице сорвал флаг Украины и бросался на людей. Как сообщили в пресс-службе областного управления патрульной полиции, происшествие произошло на на улице Космонавта Комарова.

"Инспекторы получили вызов о конфликте между мужчинами. На месте обнаружили гражданина с явными признаками алкогольного опьянения. Очевидцы рассказали, что он сорвал государственный флаг со здания, сломал флагшток и бросил флаг на землю", - сообщили в управлении.

При этом, злоумышленник на замечания горожан не реагировал и вел себя агрессивно. Такое поведение возмутило очевидцев, поэтому они вызвали полицию.

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Отмечается, что в действиях мужчины усматривается признаки преступления по ст. 338 (надругательство над государственными символами) УК. Поэтому патрульные его задержали и передали следователям.

Напомним в мае, в Одессе, в районе Молдаванки, на улице Серова, местный житель сорвал с фасада дома флаг Украины. Полицейским горожанин пояснил, что флаг, установленный соседями, заслонял объектив его внешней видеокамеры для осмотра хозяйственного помещения. Якобы он неоднократно просил снять его, а потом разозлился и сделал это сам. По факту напечатания над государственным флагом было открыто производство (ч. 1 ст. 338 Уголовного кодекса Украины).

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