К поискам потерявшихся отдыхающих привлекли множество людей и технику.

В Одессе спасли катавшихся на досках для плавания трех человек, которых унесло в открытое море.

Об этом журналистам сообщили в департаменте муниципальной безопасности Одесского городского совета.

Отмечается, что инцидент произошел рано утром с тремя людьми – инструктором и двумя туристами, решившими встретить рассвет на Черном море.

В частности, молодая женщина и иностранец взяли напрокат специальные доски (SUP-борды) и вышли в море вместе с инструктором. Однако ветер отнес всех троих на 5 км от берега – в открытое море.

"Чтобы найти потерявшихся, понадобилось привлечь значительный человеческий ресурс и муниципальную технику. Благодаря профессионализму муниципальных спасателей, пострадавшие спасены", - сказано в сообщении.

Акцентируется на том, что ответственность за подобные ЧП лежит на коммерсантах, которые предоставляют услуги по катанию на досках, каяках. Эксплуатация таких пунктов проката разрешена только в официально отведенных местах.

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Ранее сообщалось, что на курорте под Николаевом в пляжников въехал гидроцикл.

Мужчина, находившийся за рулем, наехал на пирс, где отдыхали люди. В результате одну женщину госпитализировали с телесными повреждениями.

Автор: Лариса Козовая