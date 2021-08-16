Мужчина получил травму головы и был госпитализирован.

В центре Одессы на иностранного туриста упала часть фасада здания.

Чрезвычайное происшествие случилось в историческом центре – на улице Садовой, рассказал на совещании в понедельник, 16 августа, мэр города Геннадий Труханов, передает корреспондент УНИАН.

Как уточнил вице-мэр Дмитрий Жеман, обвалившийся кусок фасада травмировал иностранного туриста.

"Откуда этот человек, сейчас выясняем. Пострадавший находится в частной клинике "Одрекс", он – гость города. У него рассечение головы. Наложили несколько швов", – сказал Жеман.

Как выяснилось, здание, с которого рухнула часть фасада, находится в управлении частной компании "Ренессанс".

Труханов поручил подчиненным оперативно разработать предложения по решению вопроса с указанной компанией, так как, по словам мэра, все здания, которые она обслуживает, – в неудовлетворительном состоянии.

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Автор: Лариса Козовая