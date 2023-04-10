Инцидент произошел в торговом зале магазина, когда одна из посетительниц попросила не нарушать закон и выключить российские треки.

В Одессе разгорелся языковой скандал из-за трека российского исполнителя в торговом зале магазина.

Одна из посетительниц магазина записала инцидент на видео. На кадрах видно, как девушка подходит к владелице магазина и просит выключить русскую музыку, поскольку в стране война.

Однако ответ женщины "убил". Она заявила, что всегда слушает русскую музыку, поэтому выключать ее по просьбе посетительницы не будет, ведь магазин считает своей собственностью, а не общественным местом.

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"Почему я должна выключать? И что, вам не до чего докопаться? Что зацикливаться теперь на войне? Я понимаю, что у нас война в стране", - ответила женщина, добавив, что все равно будет слушать русскую музыку, как всегда.

После этого женщина поняла, что ее снимают, поэтому мигом поспешила уйти прочь.

Последние языковые скандалы

С начала полномасштабного вторжения вопрос русского языка для многих людей стал принципиальным и важным. Однако некоторые украинцы упорно делают вид, что не понимают этого.

Недавно в Ирпене разгорелся языковой скандал в эпицентре с преподавательницей философии. Она отказалась проводить пары на украинском и заявила, что все желающие овладевать предметом на украинском языке могут сделать это самостоятельно.

Кроме того, несколько недель назад в Одессе посетительницу отказались обслуживать на украинском языком и попросили уйти.

В Киеве преподавательницу ДТЭУ уволили после скандала - женщина начала спрашивать студентов, почему они не были, когда те попросили ее перейти на украинский язык.

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