Министр подчеркнул, что к педагогу будут применены соответствующие меры.

Новый министр образования и науки Оксен Лисовый отреагировал на скандал с русскоязычной преподавательницей философии в Государственном налоговом университете в Ирпене.

Министр подчеркнул, что к педагогу будут приняты соответствующие меры. "Кейс с преподавательницей учебного заведения, которая не способна овладеть государственным языком – это прямое нарушение действующего законодательства", – выразил мнение Лисовый и добавил, что именно педагоги формируют нацию, поэтому поведение преподавательницы философии "не соответствует ее роли".

"Если кто-то, преподавая на украинском, на перемене переходит на русский, – он или она на самом деле демонстрирует детям свое скептическое, пренебрежительное отношение к государству", - заявил он.

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Лесной оценил смелый шаг студентов, которые предоставили огласку этой истории несмотря на угрозы преподавательницы. Он отметил, что это тот случай, когда "студенты проявляют более высокий уровень сознания, чем их преподаватели".

Языковой скандал с преподавательницей в Ирпене

В Ирпене разгорелся языковой скандал в эпицентре с преподавательницей философии. Она отказалась проводить пары на украинском и заявила, что все желающие овладевать предметом на украинском языке могут сделать это самостоятельно.

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