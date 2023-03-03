Женщине не верила, что местные жительницы могли сознательно перейти на украинский язык.

В одесском отеле произошел конфликт между работницами и посетительницей, которая стыдила их за украинский язык.

В распространенном в сети видео девушки обсуждают с клиенткой завтрак - они говорят на украинском, а она отвечает им на русском языке. "То есть нам не принесут: мол, только на 200 рублей есть это и все", — говорит женщина в какой-то момент. Одна из девушек поправляет ее: "У нас не рубли, а гривни". Тогда посетительница говорит, что рубли и гривни - "это одно и то же".

Когда девушки говорят, что это не одно и то же, женщина начинает рассказывать, что "на нашей земле всю жизнь были рубли" и сомневаться в том, что девушки местные, если говорят на украинском языке.

Видео дня

Девушки объясняют, что раньше говорили "по-одесски", а сейчас сознательно переходят на украинский язык, так как живут в Украине. Однако женщина не верит, что они местные и продолжает настаивать на том, что они приезжие, так как в Одессе якобы никто из молодежи так не разговаривает. "Девочки! Ну, что вы, переобулись? Ну, стыдно! И что вы, с пацанами так вот встречаетесь, и говорите: "Я хочу тебе"? Ну, это же колхоз!" - говорит она.

При этом посетительница сказала девушкам, что они не имеют права делать ей замечания и она "прославит" этот отель, так как дружит с мэром Одессы Геннадием Трухановым. "Господи, не понтуйтесь, либо едьте в Херсон. Или откуда вы там...." - бросила она в конце.

Позже в сети появилось видео с извинениями этой женщины. Она пришла к девушкам и сказала, что ничего не имеет против гривны и украинского языка.

Языковые скандалы в Украине

Напомним, что несколько недель назад в Одессе посетительницу отказались обслуживать на украинском языке и попросили уйти.

В Киеве преподавательницу ДТЭУ уволили после скандала - женщина начала спрашивать студентов, почему они не фронте, когда те попросили ее перейти на украинский язык.

Ранее дочь главы Федерации дзюдо Украины Михаила Кошляка Елизавета публично заявила, что не перейдет на украинский язык из принципа. По ее словам, война началась якобы из-за притеснения русскоязычных.

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