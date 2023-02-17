Возмущенная женщина сняла инцидент на видео и обратилась в полицию.

В одном из заведений Одессы разгорелся языковой скандал - посетительнице отказали в обслуживании на украинском.

Владелец заведения заявил, что выгонит посетительницу из своего кафе, а отказ обслуживать клиентку на украинском объяснил тем, что плохо им владеет. Женщина сняла инцидент на видео и рассказала детали досадной истории.

На кадрах с кафе Cafe de Fleur видно, что владелец кафе лично вышел в зал к посетительнице, вступил с ней в конфликт из-за языка обслуживания, а потом вообще заявил, что это его частная собственность, поэтому обслуживать на украинском здесь никого не будут.

Видео дня

"Я могу и отказать в обслуживании. Я - хозяин кафе", - ответил владелец на просьбу общаться на украинском языке.

По словам мужчины, в школе его учили на русском, а украинский он "знает плохо". На видео также видно, что меню заведения на русском.

После этого посетительницу попросили уйти из заведения, потому что оно якобы уже закрывается. Возмущенная женщина вышла из кафе, но не стала мириться с этой ситуацией. Она вызвала полицию и написала заявление.

Ситуацию вокруг кафе прокомментировала представитель языкового омбудсмена в Одесской области Ярослава Витко-Присяжнюк. Она напомнила, что в соответствии со статьей 30 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", обслуживание по умолчанию должно быть государственным языком.

"Еще раз: обслуживание на украинском в украинских заведениях (и частных в частности) это не прихоть клиента, а требование действующего законодательства. За нарушение которого, между прочим, предусмотрена административная ответственность. Выгонять клиентку из заведения за просьбу обслуживать государственным языком - это больше, чем просто нарушение законодательства. Думаю, владелец кафе сегодня сполна ощутил реакцию общества на подобное", - отметила Витко-Присяжнюк.

Представительница языкового омбудсмена также напомнила, что инцидент не остался незамеченным в секретариате Уполномоченного по защите государственного языка. "Мы уже принимаем соответствующие меры в отношении непосредственного нарушителя. О результатах проинформирую уже позже", - добавила она.

Языковые скандалы в украинских заведениях

Еще до войны украинские заведения периодически нарушали закон об обслуживании на украинском языке по умолчанию. С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину такие инциденты тоже случались, но реакция на них стала в раза более резкой.

Ранее в Виннице ресторан итальянской кухни попал в языковой скандал из-за того, что один из официантов заведения отказался обслуживать клиентов на украинском.

Позже подобная ситуация произошла в Харькове. Там владелец кафе назвал украиноязычных "рагулями" и отказался их обслуживать на государственном языке.

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