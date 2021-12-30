Злоумышленник не хотел выходить из автомобиля и тронулся с места. Инспектору пришлось стрелять по колесам.

Сегодня в Одессе с применением оружия задержали пьяного водителя, который сбил патрульного.

Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Управления патрульной полиции в Одесской области.

Как отмечается, рано утром полицейские получили сообщение о том, что на улице Академика Королева за руль садится пьяный мужчина. Патрульные остановили указанный автомобиль, однако водитель закрылся в салоне и на требования патрульных не реагировал.

"Потом он вообще тронулся с места и совершил наезд на правоохранителя. Однако и это не остановило водителя... На требования патрульных остановиться он не реагировал. Поэтому инспектор сделал несколько выстрелов по колесам автомобиля. Таким образом, удалось остановить транспортное средство", - рассказали в пресс-службе.

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Вместе с тем в социальных сетях очевидцы пишут, что слышали выстрелы примерно в 06:20. По словам горожан, водитель (нарушитель) микроавтобуса отказался выходить из машины, а когда его все-таки достали из автомобиля, якобы ударил одного из сотрудников полиции.

Ранее сообщалось, что в Одессе нетрезвая женщина протаранила головой трамвай.

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